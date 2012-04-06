У нового судьи Тимошенко появились телохранители

{1-} У судьи Киевского районного суда Харькова Константина Садовского, который будет вести дело экс-премьера Юлии Тимошенко по ЕЭСУ, появились два телохранителя.

В четверг, 5 апреля, Садовский вел заседание по делу Евгения Звенигородского, которого весной 2011 года трое сотрудников милиции избили в помещении главка, а затем бросили умирать в сквере за «Зеркальной струей». До кабинета судью сопровождали двое рослых мужчин спортивного телосложения в штатском. На поясе у обоих были кожаные чехлы, внешне напоминающие кобуру, сообщает «Сегодня».

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В течение всего заседания молодые люди находились позади Садовского, а когда тот вошел в свой кабинет — остались дежурить у двери. В милиции пока что официально не подтверждают, что к Садовскому приставлена охрана.

Но источники издания в правоохранительных органах связывают этот факт с громким делом, которое предстоит вести молодому судье. Ради него он даже отложил рассмотрение всех других дел.

«Судебные заседания по делам, которые назначены на рассмотрение, отложены на другое время. Более детальную информацию можно получить после апреля у секретаря или по телефону», — гласит объявление на кабинете Садовского.

Ранее «Главред» сообщал, что судью Родиона Киреева охраняли бойцы из батальона судебной милиции «Грифон».

фото: segodnya.ua

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