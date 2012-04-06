«Торговец смертью» Виктор Бут получил 25 лет тюрьмы

6 апреля 2012, 07:27

{1-} Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес в четверг, 5 апреля, приговор россиянину Виктору Буту, признанному в ноябре 2011 года виновным в сговоре с целью продажи оружия группировке Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК), которую США считают террористической. Председательствовавшая на процессе федеральный судья Шира Шейндлин определила россиянину меру наказания в виде 25 лет лишения свободы.

Между тем, реальный срок заключения 45-летнего Бута может составить порядка 17 лет: ему могут засчитать четыре года, проведенные в тюрьме со времени ареста в Таиланде, а также сократить срок за хорошее поведение, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года по запросу США и передан в руки американских властей в ноябре 2010 года. Спустя год 12 присяжных в федеральном суде Нью-Йорка единогласно признали россиянина виновным по всем четырем пунктам обвинения: в преступном сговоре с целью убийства граждан США, преступном сговоре с целью убийства лиц, находящихся на американской госслужбе, преступном сговоре с целью приобретения и продажи зенитных ракет, преступном сговоре с целью поставок оружия террористическим группировкам.

Прокуроры просили суд приговорить Бута к пожизненному заключению. Адвокат россиянина Альберт Даян настаивал на его невиновности, называя дело политическим, и просил судью отменить обвинительный вердикт и отпустить Бута на свободу. Сам россиянин свою вину категорически отрицал.

Согласно американскому законодательству, только по одному из четырех пунктов обвинения, касающемуся переносных зенитно-ракетных комплексов, Буту полагалось, как минимум, 25 лет тюрьмы. Таким образом, судья приговорила его к минимально возможному сроку с учетом вынесенного присяжными вердикта.

Кроме того, судья обязала россиянина выплатить 15 млн долларов штрафа - определенную часть от суммы сделки, которую он, по утверждению прокуратуры, планировал заключить с повстанцами РВСК. По словам экспертов, при отсутствии данных средств у осужденного эта сумма является символической. Как ожидается, вопрос о выплате штрафа будет рассмотрен в ходе отдельного слушания.

Шейндлин также сообщила, что направит в Федеральное бюро тюрем США рекомендацию с тем, чтобы Бут был определен отбывать наказание в тюрьме общего, а не строгого, режима.

Ранее «Главред» сообщал, что Бут назвал судебный процесс по его делу «лицемерием» и «двойными стандартами», а себя сравни с лакомым охотничьим трофеем.

фото: fwnews.ru

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