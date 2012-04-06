Судью Зварыча уже ждут на зоне

{1-} Опального судью-колядника Игоря Зварыча уже в ближайшее время могут отправить на зону для бывших правоохранителей — Апелляционный суд Киева распорядился не смягчать ему наказания в виде 10 лет тюрьмы. Однако на данный момент он сидит в хорошей камере Лукьяновского СИЗО с горячей водой и ремонтом.

Теперь у Зварича осталась надежда на кассацию — если и Высший спецсуд решит, что экс-судья виновен, то в течение двух недель его этапируют в колонию. Вероятно, что примет его тюрьма для правоохранителей в Черниговской области, где ждут и экс-главу МВД Юрия Луценко, сообщает «Сегодня».

Приговор для «Колядника»

Впрочем, как рассказали соседи Зварыча по СИЗО, ему и здесь неплохо живется, и «кабаны к нему хорошие залетают» — так в тюрьмах называют продуктовые передачи. «Игорь Зварыч сидит в том корпусе, где раньше были женщины. Дам перевели в новый Юлькин корпус, а мужчин разбросали по старому корпусу. У него есть мобилка, соседи — интеллигентные, бывшие экономисты, которых подозревают в соответствующих преступлениях», — сказал нам один из арестантов. «Насколько знаю, там у них 4—5 человек. В камере есть горячая вода, нормальные унитазы, ремонт».

В Лукьяновском СИЗО стены покрыты грибком, а заключенных кормят «дерьмом»

Ранее «Главред» сообщал, что 20 сентября 2011 Оболонский райсуд Киева приговорил Зварыча к 10 годам лишения свободы и конфискации всего имущества. Кроме того, он лишен права занимать любые должности в судах и выполнять организационно-исполнительные функции в государственных учреждениях сроком на 3 года.

Также напомним, что рядовые заключенные Лукьяновского СИЗО сидят в невыносимых условиях. Стены их камер покрыты опасным плесневым грибком, а кормят баландой, больше «напоминающей дерьмо».

фото: zik.com.ua

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