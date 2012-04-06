Лозинский сидит в СИЗО с ноутбуком и интернетом - СМИ

{1-} Бывший нардеп-бютовец Виктор Лозинский, который сидит в Лукьяновском СИЗО, находится в довольно приличных условиях. К его услугам - мобильный телефон, ноутбук и Интернет.

Об этом со ссылкой на источники в СИЗО сообщает «Сегодня».

На днях Лозинский в Апелляционном суде обжаловал приговор, 15 лет тюрьмы, и отвоевал год свободы. «Суд снизил ему наказание до 14 лет лишения свободы», — рассказал прокурор Валентин Донченко.

Лозинский заявляет, что у него и оружия-то не было (подробности из зала суда)

Тем временем знакомые Лозинского говорят, что он сидит с телефоном и ноутбуком, подключенному к интернету, общаясь, с кем душа пожелает, и якобы даже управляет своим бизнесом. Мол, все это за взятки нужным людям в СИЗО. «В январе на день рождения племяннице он подарил даже путевку на Кубу», — утверждают они.

«Лозинский сидит козырно. Долгое время находится на 1 этаже больнички, то есть в медчасти — здесь условия намного комфортнее, чем в любой другой камере. Там у них камера на 3—4 человека, хороший туалет. А что касается телефона и компьютера, то недавно у нас был большой шмон, вроде и у него забрали», — говорит узник Лукьяновки.

Ранее «Главред» сообщал, что Лозинский отлично устроился в палате тюремной медсанчасти СИЗО. По информации защиты, у него больное сердце.

Также напомним, что столь суровый срок Лозинский схлопотал за жесткое убийство в 2009-м году местного жителя Валерия Олийныка. Нардеп его сбил машиной и расстрелял из охотничьего ружья.

фото: segodnya.ua

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