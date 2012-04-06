Туареги объявили о создании независимого государства Азавад

{1-} В пятницу, 6 апреля, боевики малийского Национального движения за освобождение Азавада, в которое объединены кочевники-туареги, объявили о независимости Азавада - соответствующее заявление они распространили через французский телеканал «Франс 24».

«Мы торжественно провозглашаем независимость Азавада с сегодняшнего дня», - говорится в заявлении. В нем отмечается, что «туареги будут уважать границы других государств», сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Мы полностью осознаем лежащую на нас роль и ответственность по обеспечению безопасности этой территории. Мы завершили важную битву - битву за освобождение, и теперь начинается самая сложная задача», - говорится в заявлении.

Ранее «Главред» сообща, что активизация повстанческого движения туарегов стала особенно явной после того, как недавно в Мали произошел военный переворот. Вслед за ним действующие на севере Мали боевики Национального движения за освобождение Азавада начали теснить малийские войска на юг.

фото: nat-geo.ru,

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