Власти готовы выпустить Тимошенко на лечение в Германию - источник

{1-} Украинские власти активно прорабатывают с европейцами возможность отправки Юлии Тимошенко на лечение в Германию. Это может произойти во второй половине года — после чего у Евросоюза будут развязаны руки в вопросе заключения с Украиной договора об ассоциации.

Первыми об этом написали немецкие СМИ со ссылкой на источник в своем правительстве. Ответ Банковой был — мы не против, но решать должны органы, которые за это отвечают, сообщает «Сегодня».

Германия ведёт переговоры с Украиной о лечении Тимошенко в Берлине

Источник в руководстве Партии регионов сказал: «Не знаю, существует ли четкий план, но вероятность того, что Юлю отправят лечиться за границу, очень высока».

«Я знаю о таком слухе, но могу ответить только словами Юлии Владимировны, которые она передала через своего адвоката Власенко, — она ни на минуту не останется за границей, — говорит нардеп-бютовец Андрей Шкиль. — То есть лечение лечением, но после него Тимошенко обязательно вернется, чем бы ей тут ни угрожали».

Издание пишет, что главный вопрос заключается в том, чтобы Тимошенко не вернулась после лечения в Германии. Для власти не так уж и важно, в тюрьме Тимошенко или на свободе, им нужно, чтобы она не составляла конкуренцию Президенту, ослабляя его позиции и внутри страны, и на международной арене.

В БЮТ говорят, что Юлия Тимошенко, скорее всего, согласится на лечение за границей, если такое предложение поступит.

Ранее «Главред» сообщал, что еще летом 2011 года власти вынуждали Тимошенко выехать на лечение в Германию и просить там политическое убежище в обмен на отмену уголовных дел, открытых против нее.

фото: tymoshenko.ua

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