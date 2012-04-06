В БЮТ рассказали, почему болеет Тимошенко

{1-} В парламентской фракции БЮТ считают, что экс-премьер Юлия Тимошенко согласится на лечение в Германии, если такое предложение поступит. Тем более, что болезни ее спины вызваны несколькими автомобильными авариями.

«Лечение действительно нужно, Тимошенко вовсе не симулирует. В свое время, о чем мало кто знает, у нее было несколько автомобильных аварий, которые могли спровоцировать болезни спины. И уже в 2009-м у нее было первое серьезное обострение», — объяснил источник во фракции изданию «Сегодня».

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«Но, по словам немецких медиков, больше всего ситуацию ухудшил холод в СИЗО, где все время было 16 градусов. Так что лечение нужно серьезное, нужен специалист. Не обязательно заграничный, в Украине есть отличный специалист — Николай Полищук, который был министром здравоохранения в первом правительстве Тимошенко», - сказал собеседник издания.

Ранее «Главред» сообщал, что еще летом 2011 года власти вынуждали Тимошенко выехать на лечение в Германию и просить там политическое убежище в обмен на отмену уголовных дел, открытых против нее.

Также напомним, что проблемы со спиной у экс-премьера могли быть вызваны травмой 2002 года когда «Мерседес» с Тимошенко попал в ДТП в Киеве.

фото: tymoshenko.ua

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