Тюремщики посоветовали Луценко уехать из Украины

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Экс-министру МВД Юрию Луценко власти настоятельно советуют лечиться за границей. Написать заявление с такой просьбой порекомендовали Луценко в Госпенитенциарной службе Украины.

Об этом народный депутат от НУНС Владимир Арьев сообщил на своей странице в Facebook.

По мнению депутата, такое поведение тюремщиков связано с желанием действующей власти подставить оппозиционных лидеров.

«Кажется, власть пытается подставить главных политзаключенных – сделать их «беглецами» тюремщики настойчиво советуют Луценко написать заявление о лечении за рубежом. Юра категорически отказал. Сказал, что будет лечиться в Украине», – пишет Арьев.

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Как ранее писал Главред, 4 апреля в Лукьяновское СИЗО прибыла комиссия врачей для проведения медицинского осмотра Юрия Луценко и определения возможности проведения контрольного обследования состояния его здоровья за пределами пенитенциарного учреждения.

«Общее состояние здоровья заключенного определено, как удовлетворительное. Вместе с тем, по просьбе Луценко, Минздравом было принято решение провести медицинское дообследование состояния его здоровья на базе Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи», – сообщила пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

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