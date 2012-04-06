Клюев возглавил предвыборный штаб ПР - источник

{1-} На этой неделе секретарь СНБО Андрей Клюев приступил к фактическому выполнению обязанностей руководителя предвыборного штаба Партии регионов.

Об этом со ссылкой сразу несколько не связанных между собой источников из партии власти сообщает LB.ua.

По словам источника, Клюев очень часто появляется в штабе на улице Липской в Киеве, в частности - исполняет функционал, характерный для руководителя штаба.

Вместе с тем, официально данная информация не подтверждается.

Ранее «Главред» сообщал, что Клюев всячески открещивался от должности главы предвыборного штаба Партии регионов. Он заявлял, что возглавить штаб может глава парламентской фракции ПР Александр Ефремов или вице-премьер Сергей Тигипко.

Также напомним, что «Главред» Клюев не будет формальным руководителем избирательного штаба Партии регионов, однако фактически кампанией все равно руководить будет он. Эту информацию сообщили источники в Администрации Президента и в окружении секретаря СНБО.

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