Украина сама виновата в неудаче на газовых переговорах – эксперт

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Украина вряд ли достигнет успеха в газовых переговорах с Россией после вступления в должность нового российского президента, поскольку пытается лавировать между Москвой и Брюсселем.

Об этом заявила заместитель директора – руководитель Центра исследований проблем стран ближнего зарубежья Российского института стратегических исследований Тамара Гузенкова, сообщает УНИАН.

«В ближайшее время нет оснований говорить, что газовые переговоры решатся в пользу Украины. Думаю, что это связано в значительной степени с тем, что Украина пытается лавировать между Москвой и Брюсселем, не соглашаясь на какие-то интеграционные доводы российского руководства, а продолжает принимать усилия для подписания Соглашение об ассоциации с ЕС», – сказала Гузенкова и добавила, что при этом предпринимаются шаги, чтобы не поссориться «с Москвой совсем».

Газовые цены на пороховой бочке

По словам эксперта, такая политика продлится как минимум до парламентских выборов с тем, чтобы Партия регионов могла получить максимальное количество голосов от сторонников европейской интеграции и сторонников более тесного сотрудничества с РФ

В то же время, Гузенкова отметила, что общий рисунок украинско-российский отношений за последние два года стал понятен.

«Попытка Украины добить российское правительство и снизить цены на газ успехом не увенчивается, и в позиции украинских властей появились элементы политического шантажа, который начинает проявляться все больше и больше», – сказала она.

Гузенкова считает, что под видом диверсификации поставщиков энергоресурсов звучат заявления об участии в альтернативных энергетических проектах без России.

При этом она уверена, что такая риторика носит политический характер, так как пока реальных проектов нет, только планы. Эксперт считает, что проекты в обход России в будущем, скорее всего, будут реализованы, но российский газ Украине нужен сегодня.

Как ранее писал Главред, 5 апреля первый замглавы Администрации Президента Ирина Акимова заявила, что повышение цен на газ для населения Украины является неизбежным, и только вопрос времени, когда это произойдет. Об этом она сказала, выступая в Вашингтоне в фонде Карнеги.

Напомним, для получения второго транша Международного валютного фонда в размере более 15 миллиардов долларов, Украина должна выполнить обязательства по завершению ряда реформ, среди них – повышение цен на газ для населения.

Фото: Рravda.com.ua

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