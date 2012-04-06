Суд завершил следствие по делу Иващенко

{1-} Печерский райсуд Киева завершил судебное следствие по делу против бывшего первого заместителя министра обороны Валерия Иващенко.

При этом решение о назначении дебатов на 6 апреля вызвало у Иващенко возмещение, так как это, по его словам, не может способствовать его нормальному лечению, сообщает ZN.UA.

Во время заседания суд отклонил ряд ходатайств защиты Иващенко, в частности о назначении судмедэкспертизы состояния здоровья их подзащитного, об отправке на дорасследование дела, а также об изменении ему меры пресечения.

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Суд также удовлетворил часть ходатайства о привлечении некоторых документов к делу.

Ранее «Главред» сообщал, что Иващенко и арбитражный управляющий госпредприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

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Иващенко был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья Иващенко ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи.

фото: podrobnosti.ua

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