Кабмин: директора музея уволили не из-за картин

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Гендиректор Национального художественного музея Анатолий Мельник уволен с должности «по соглашению сторон» за невыполнение учреждением плановых показателей по посещаемости.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины.

«Такое решение было принято после повторного изучения ситуации, сложившейся в Национальном художественном музее. Мельником не были приняты меры по исправлению недостатков, выявленных комиссией Минкультуры, которая в январе этого года заслушала отчеты по финансово-хозяйственной деятельности учреждений, находящихся в сфере управления Минкультуры», – отмечается в сообщении.

Минкульт уточняет, что в течение последних трех лет музеем не выполняются основные плановые показатели деятельности. В частности, в 2011 году план по количеству посетителей был выполнен на 69.2%. Эти показатели являются самыми низкими в Киеве. На сегодняшний день они так и не изменились.

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Кроме того, в министерстве отмечают, что были «публикации в СМИ и обращения граждан относительно повреждения икон, которые экспонируются в музее».

«В марте 2012 года сотрудниками министерства и специалистами Национального научно-исследовательского реставрационного центра было осуществлено обследование 39 экспонатов группы хранения «иконопись» Национального художественного музея, а также условий их хранения и качества проведенной работы по уплотнению окон и дверей. Комиссией было установлено наличие многочисленных нарушений, которые привели к необходимости консервационно-реставрационного вмешательства большей части экспонатов группы «иконопись». К проверке руководством музея не осуществлялось никаких действенных мер по устранению приведенных выше недостатков», – уточнили в пресс-службе.

В министерстве уверяют, что нового руководителя музея выберут на конкурсе.

Как ранее писал Главред, 5 апреля сам экс-гендиректор сообщил, что в его кабинет в музее пришел министр культуры Михаил Кулиняк с тремя чиновниками министерства и зачитал приказ о его увольнении.

В документе, по словам Мельника, присутствует формулировка «по соглашению сторон», хотя сам директор музея такого согласия не давал и никаких документов относительно этого не подписывал.

«Около месяца назад министр культуры вынес мне выговор за какие-то там недостатки. Однако позже снял этот выговор, осознав свою ошибку», – заявил Мельник.

По его словам, внезапное отстранение от должности, он предположил, что причина может заключаться в том, что Национальный музей открыто заявил об исчезновении картин в Кабмине.

По его словам, его неприятности на должности директора Нацмузея продолжаются еще с тех пор, как музей впервые (летом прошлого года) заявил, что в Кабмине исчезли картины, предоставленные музеем для экспонирования в правительственных кабинетах, и музей требует их возврата.

Фото: atn.ua

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