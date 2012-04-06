Табачник обвинил националистов в нехватке русских школ

{1-} Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник считает, что в Киеве не хватает русскоязычных школ. А виноваты в этом, по его мнению, националисты.

Минобразования в 2010 и 2011 годах впервые не направляло учебники по русскому языку и литературе в регионы вопреки воле учителей и директоров, а собирались заявки, и в целом по стране около 16% школ заказали учебники по русскому языку и литературе, подчеркнул министр в интервью изданию «2000».

«Это объясняется в том числе и огромным консерватизмом педагогических коллективов. Например, родители в Киеве штурмом берут министерство, спрашивая, почему не могут отдать детей в русские классы», - сказал Табачник.

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При этом он считает, что местные органы власти боятся, как бы не «подставиться под огонь национал-патриотов», которые, по его словам, во всем видят крамолу и действуют по принципу «не пущать».

«А проблема колоссальная - в Киеве более 1 тыс. родителей возят школьников с Левого на Правый берег, потому что не могут найти на Левом ни одной русской школы или гимназии. Ситуация меня, конечно, не устраивает. Я считаю, что терять данные Богом и судьбой два языка и две литературы - просто злонамеренно в отношении будущих поколений», - посетовал министр.

Кроме того, Табачник отметил, что по заявкам от учителей и директоров были подготовлены за счет государственного заказа учебники тех языках, которыми их заказывали органы местных администраций.

«И я хочу сказать учителям Луганской, Харьковской, Донецкой областей или Автономной Республики Крым, если по недоразумению вам пришел комплект на украинском языке, пожалуйста, строго спросите с вашего областного управления народного образования», - сказал Табачник.

Ранее «Главред» сообщал, что в планах Табачника – преподавание иностранного языка с 1-го класса, второго иностранного – с 5-го и информатики – со 2-го класса.

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