Из киллера выбивают показания против Тимошенко - БЮТ

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ВО «Батькивщина» обвинила Генпрокуратуру в выполнении заказа Администрации Президента по дискредитацию лидера оппозиции Юлии Тимошенко, усиленными темпами подделывая дело об убийстве в 1996 году Евгения Щербаня.
«От сотрудников силовых структур мы имеем достоверную информацию о том, что прокуратура начала активное давление на приговоренного к пожизненному заключению за убийство Щербаня Вадима Болотских, выбивая из него фальшивые показы против Юлии Тимошенко», - идет речь в сообщении пресс-службы «Батькивщины».
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«Батькивщина» напомнила, что Болотских – единственный из обвиняемых в убийстве Щербаня, который до сих пор жив.
«Нам доподлинно неизвестно, что обещает Генпрокуратура Болотских за фиктивные показания. Но вдруг на 9-м году отбывания наказания в Славяносербской исправительной колонии №60 он дал интервью, в котором выразил надежду, что его дело будет пересмотрено», - сообщили оппозиуионеры.
«Мы требуем прекратить преступную подделку дел против Юлии Тимошенко и других лидеров оппозиции и привлечь к ответственности организаторов и исполнителей политических репрессий», - отметили в партии.
Ранее «Главред» сообщал, что зам главы партии Александ Турчинов заявил о том, что сын погибшего Щербаня – Руслан, якобы под диктовку власти писал свое заявление о причастности Тимошенко к убийсту бизнесмена.
фото: segodnya.ua
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