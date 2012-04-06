В Украине суперкары покупают «нищие» чиновники

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Дорогие спорткары и респектабельные VIP-авто в Украине чаще всего покупают бизнесмены, звезды спорта и шоу-бизнеса и политики с чиновниками,

Об этом рассказал на условиях анонимности один из продавцов салона машин класса люкс, пишет Корреспондент.

«Больше машины покупают политики всех фракций, и что еще удивительнее – среди покупателей – чиновники с мизерными официальными зарплатами», – рассказал он.

По его словам, для украинских богачей не стоит вопрос, есть ли деньги на тот или иной автомобиль. Вопрос заключается только в том, хочется ли его купить.

Большие комфортабельные машины обычно покупает бизнес-лига и политический бомонд. В спорткары «играют» менее состоятельные звезды шоу-бизнеса и спортсмены.

Стоит также отметить, что главным трендом отрасли в Украине большой спрос на полноприводные «танки» с хорошей проходимостью. 25% проданных в прошлом году машин – из серии автомобилей-внедорожников.

Как ранее писал Главред, в январе Lexus показал концепт спортивного автомобиля LF-LC, дебют которого ожидается в январе 2012-го в Детройте. В компании говорят, что концепт имеет «новый дизайн, характеризующий новое направление, что является шагом вперед». Это превью нового роскошного купе 2+2, который Lexus рассматривает как производственную версию в будущем.

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