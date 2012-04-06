Медведчук: я никогда не был врагом Тимошенко

{1-} Экс-глава администрации второго президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук рассказал о своих непростых отношениях с экс-премьером Юлией Тимошенко и том, что никогда не был ее врагом.

«Отношения с Юлией Владимировной складывались по-разному. Мы были даже врагами, вернее, мне кажется, она длительное время меня таковым считала, хотя на самом деле я для неё врагом никогда не являлся», - рассказал Медведчук в интервью «Фокусу».

«У нас с Юлией Владимировной разные идеологические убеждения, но это не повод быть врагами. Поэтому были нормальные деловые отношения, когда речь шла о конституционном процессе. С Виктором Януковичем меня связывали хорошие отношения и тогда, когда он был губернатором, и когда стал премьер-министром, и когда был кандидатом в президенты», - подчеркнул экс-глава администрации Кучмы.

Медведчук рассказал об «оранжевом маразме»

Он также заявил, что не участвовал в предвыборной кампании Тимошенко и тем более никого не финансировал. «Эти два человека (Тимошенко и Янукович – Ред.) решили бороться за высшую должность в стране, я себе сказал: пусть им Бог поможе», - говорит Медведчук .

«Я не знаком с материалами дела, но могу сказать, что те обстоятельства, которые стали основанием для обвинений Тимошенко, мне известны. И я считаю: обвинения, построенные на том, что были подписаны газовые соглашения в 2009 году, несостоятельны», - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что Медведчук заявил: «Я считаю, что обвинение, которое ей выдвинуто, является несостоятельным, и Тимошенко незаслуженно отбывает наказание в местах лишения свободы. И как лидер оппозиции, и как женщина, и как человек»

фото: obozrevatel.com

Новости по теме:

Медведчук решил вернуться в политику

Тимошенко наказали незаслуженно - Медведчук

Медведчук: «Вижу себя только рядом с женой»

Виктор Медведчук доверяет руль только жене

Медведчук, Кучма и Витренко могут снова стать депутатами

Медведчук старается быть лучше ухажеров Марченко