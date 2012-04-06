Оппозиция отказалась выдвигать своего омбудсмена

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В Верховной Раде 5 апреля завершилась процедура выдвижения кандидатов на пост омбудсмена. На эту должность претендует только уполномоченный Кабинета министров по делам Европейского суда по правам человека Валерия Лутковская, которую выдвинули депутаты из провластных фракций.

Оппозиционные фракции отказались регистрировать своего претендента, хотя ранее называли возможным кандидатом президента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Екатерину Левченко. Такое решение они объяснили нежеланием участвовать в «заведомо провальном голосовании», сообщает КоммерсантЪ.Украина.

«Мы решили не принимать участия в этом фарсе, потому что видим, как Партия регионов игнорирует кандидатов от оппозиции. Отказом выдвигать кандидата мы покажем всему обществу, что Лутковская не победит в честной борьбе,— сообщил заявил первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам прав человека Виктор Таран («БЮТ-Батьківщина»).— Кандидатура будет одна, а значит, это будет не голосование, а фарс».

В то же время, сама Левченко не понимает, что произошло и почему оппозиция не зарегистрировала ее кандидатуру. «Мне никто ничего не объяснял»,— заявила она, комментируя ситуацию.

«Мой отчет был одобрен фракцией, после этого со мной связались представители комитета по правам человека и попросили собрать пакет документов для подачи в Верховную раду. Я все собрала и подала, что случилось потом, мне неизвестно», – пояснила экс-кандидат.

Напомним, полномочия Нины Карпачевой, занимавшей пост омбудсмена с 1998 года, закончились 8 февраля. После этого в Раде были зарегистрированы два претендента на эту должность: от оппозиции — сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, от большинства — Валерия Лутковская. На состоявшихся 15 марта выборах омбудсмена ни один из них не набрал необходимого количества голосов. За господина Захарова проголосовали 134 депутата, за госпожу Лутковскую — 212. Новые выборы пройдут 24 апреля.

Как ранее писал Главред, после провала голосования за Евгения Захарова в оппозиции решили выдвинуть нового кандидата — президента Международного женского правозащитного центра «Ла Страда-Украина» Екатерину Левченко.

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