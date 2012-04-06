Генпрокуратура обвинила БЮТ во лжи

6 апреля 2012, 12:38

 

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Генпрокуратура дала ответ на заявление БЮТа, который уличил генпрокурора Виктора Пшонку во лжи, заявив, что постановление о закрытии дел против экс-премьера Юлии Тимошенко не имеет отношения к уголовному делу относительно ЕЭСУ.

«Генеральным прокурором Пискуном 28 января 2005 года незаконно было закрыто уголовное дело об организации Тимошенко совершения служебными лицами ЕЭСУ преступлений... завладение бюджетными средствами, покушение на овладение бюджетными средствами, уклонение от уплаты налогов и служебной подделки документов», заявила пресс-служба ведомства

Ющенко заставил закрыть дело Тимошенко - ГПУ

 «21 января 2005 года постановлением Пискуна было закрыто уголовное дело за ч. 2 ст.369 - предоставление взятки содеянное повторно», - говорится в сообщении.

 «Т.е., как становится понятно, пресс-служба БЮТ опубликовала лишь одно постановление, и уголовное дело о закрытии которого говорится в этом постановлении, не имеет никакого одного отношения к незаконной деятельности ЕЭСУ», - говорится в заявлении ГПУ.

«Это дело (предоставление взятки) было закрыто и больше не возобновлялось».

БЮТ уличил Пшонку во лжи - Ющенко не закрывал дела Тимошенко

ГПУ опровергает заявления защитников Тимошенко о том, что ВСУ признал законность закрытия уголовных дел в 2005 году.

«Верховный Суд ходатайства адвоката Тимошенко В.Швеца относительно закрытия уголовных дел оставил без удовлетворения».

Ранее «Главред» сообщал, что пресс-служба «Батькивщины» распространила заявление,  в котором заявила, что Пшонка соврал о том, что экс-президент Виктор Ющенко приказал экс-главе ГПУ Святославу Пискуну закрыть уголовное дело против Юлии Тимошенко в 2005 году.

фото: podrobnosti.ua

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