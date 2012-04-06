Столицу России предложили перенести в Сибирь

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Новый губернатор Московской области, глава МЧС Сергей Шойгу выступает за перенос российской столицы в Сибирь.

«Я считаю, что столицу надо переносить куда-нибудь подальше, в Сибирь. Ну, мне так кажется», - сказал он в интервью «Русновостям».

Шойгу также рассказал, что неоднозначно расценивает расширение границ Москвы.

«В этот вопрос надо еще раз углубляться. У меня пока нет однозначной оценки, правильно это или неправильно. Ее не может быть. Мы, скорее, должны создавать в Подмосковье условия такие же, как в Москве», - отметил он.

Официальное расширение границ Москвы должно состояться 1 июля. По планам, территория российской столицы увеличится на 144 тысяч гектаров, то есть в 2,4 раза. В частности, в Москву войдут Подольск, Климовск, Троицк, Щербинка и ряд других, более мелких, населенных пунктов.

фото: partbilet.ru

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