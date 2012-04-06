В России прошли первые задержания за пропаганду гомосексуализма

В Санкт-Петербурге 5 апреля задержаны первые нарушители недавно принятого «антигейского» закона.

На Невском проспекте задержаны двое активистов ЛГБТ-движения, которых могут привлечь к ответственности за пропаганду гомосексуализма, передает Интерфакс.

Задержаны молодые люди 1981 и 1984 года рождения, жители Красноярского края и Липецкой области, безработные. «Они проводили одиночное пикетирование с плакатами «Гей – это нормально», чем нарушили статью 7-1 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях, то есть допустили публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма среди несовершеннолетних», – сообщают правоохранительныех органы.

Оба молодых человека были доставлены в отдел полиции, где на них составлены административные протоколы. В ближайшее время ожидается заседание мирового суда. Задержанным за пропаганду грозит штраф до 5 тыс. рублей, за неповиновение и нарушение порядка пикетов – штраф или арест.

Лидер ЛГБТ-движения Николай Алексеев сообщил журналистам, что оба задержанных до сих пор находятся в 28-м отделе полиции. «Они ждут решения о своей дальнейшей судьбе. Сегодня должно состояться заседание мирового суда», – сказал Алексеев. Он подчеркнул, что адвокаты задержанных будут добиваться признания их невиновности. Где именно пройдет судебное заседание, пока неизвестно.

«Если суд все-таки признает их виновными в пропаганде гомосексуализма, мы намерены обратиться в Конституционный суд РФ с жалобой на примененный закон», – сказал Алексеев и добавил, что активисты намерены обращаться с жалобами на приговор и закон вплоть до Европейского суда по правам человека.

Такую возможность подтвердили и правозащитники. «Гей-активисты провели эту акцию в качестве теста для того, чтобы иметь возможность обратиться в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека», – объяснила заместитель главы московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина.

По ее словам, принятый в Петербурге антигейский закон «абсолютно дискриминационный», так как «он лишает ЛГБТ-сообщество права на выражение мнения и свободу собраний». «Эта ситуация недопустима – как с точки зрения международных обязательств России, так и с точки зрения Конституции России, которая гарантирует равноправие и защиту от дискриминации», – сообщила Локшина. По ее мнению, после принятия в Петербурге закона о запрете пропаганды гомосексуализма поток жалоб из России в Европейский суд по правам человека может увеличиться. Правозащитница также отметила, что активно продвигаемое российскими чиновниками принятие антигейского закона на федеральном уровне «неприемлемо». «Наоборот, федеральный центр должен завернуть несколько соответствующих законов, существующих на региональном уровне, – они противоречат Конституции», – сказала представительница Human Rights Watch.

Как ранее писал Главред, 29 февраля петербургский парламент одобрил законопроект депутата-единоросса Виталия Милонова о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии среди несовершеннолетних. Согласно ему, нарушителей предлагалось карать штрафами – пять тысяч рублей для частных лиц, 50 тысяч – для должностных, до полумиллиона – для юридических. 11 марта законопроект подписал губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. После этого Петербург стал уже четвертым регионом России, узаконившим введение штрафов за пропаганду педофилии, гомосексуализма (мужеложства и лесбиянства), бисексуализма и трансгендерности среди несовершеннолетних. До этого подобные законы были приняты в Рязани, Архангельске и Костроме.

фото: gayrussia.eu

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