Муж Тимошенко: следующим будет обвинение в заговоре с Понтием Пилатом

Муж экс-премьера Юлии Тимошенко – Александр потребовал немедленно прекратить безосновательные обвинения и преследование жены и семьи. В противном случает можно дойти до обвинений Юлии Владимировны в заговоре с Понтием Пилатом.

«Обращаюсь к международному сообществу не верить ни одному слову, которое звучит от Януковича, Пшонки, Кузьмина, Хорошковского об отсутствии в Украине политических преследований. Эти люди организуют в Украине террор и ведут ее к диктатуре», - цитирует Тимошенко пресс-служба.

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По его мнению, власть с целью отвлечь внимание общества от провала своей политики «прибегает к выборочному правосудию, преследованию лидеров оппозиции, ведущих ученых и социологов, вытягивает давно забытые уголовные факты и убийства, на которых, в конце концов, они сами пришли к власти».

Осознавая, что «Европейский суд по правам человека отменит несправедливый приговор, вынесенный Юлии Тимошенко, Янукович решил задействовать методы, которыми они сами пользовались, когда шли к власти, а также реанимируя дела 15-летней давности относительно деятельности ЕЭСУ», - считает муж Тимошенко.

Он назвал беспрецедентными обвинения его жены в причастности к убийству народного депутата Евгения Щербаня в 1996 году. «Следующим шагом Януковича и его преступного окружения в канун Святого Христова Воскресения будет обвинение Юлии Тимошенко в заговоре с Понтием Пилатом», - резюмировал он.

Ранее «Главред» сообщал, что БЮТ заявил: прокуратура начала активное давление на приговоренного к пожизненному заключению за убийство Щербаня Вадима Болотских, выбивая из него фальшивые показания против Юлии Тимошенко.

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