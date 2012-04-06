Азаров любит украинскую кухню, а Клюев – любительскую колбасу

6 апреля 2012, 13:35

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Госчиновники и народные депутаты едят много и очень дорого, но предпочитают скрывать свои кулинарные вкусы, а также рестораны, которым отдают предпочтение.

По словам рестораторов, отечественных политиков можно разделить на две группы – либералы и консерваторы. В то же время, представители власти считают, что их вкусы довольно аскетичны – пельмени, сало, уха, пишет Корреспондент.

В частности, секретарь СНБО Андрей Клюев рассказал, что рестораны посещает редко, с детства любит сало и любительскую колбасу, а в командировках любит заказывать себе блюда средиземноморской кухни.

Вице-премьер Сергей Тигипко любит уху, причем готовит ее сам. По словам жены политика Виктории, они с мужем за здоровое питание, мяса почти не едят, а в основе их рациона – овощи и фрукты.

Глава правительства Николай Азаров рассказал, что из-за нехватки времени питается дома или на работе. Любимая кухня премьера – украинская, а вот любимое блюдо, скорее, русское – пельмени.

Одним из нардепов, кто не побоялся рассказать о своих вкусах, стал регионал Василий Горбаль, который предпочитает жареные мозги и пасту тальятелле с черными трюфелями и костным мозгом.

Как стало известно, политики выбирают рестораны с учетом того, насколько те готовы гарантировать им конфиденциальность.

«Вы же никогда не читали, что Тимошенко ела там-то и то-то. Но это не значит, что она ела дома или не ела вообще. В этом и ценность VIP-ресторана – он позволяет публичным людям избегать публичности», – отметил консультант ресторанного бизнеса Владимир Кмыр. Он уточнил, что наличие приватных комнат и конфиденциальность являются одними из основных критериев для высокопоставленных политиков при выборе места питания.

Спросом пользуются элитные рестораны, расположенные, как правило, или возле Верховной Рады, или неподалеку от партийных офисов. Классический пример – ресторан, который находится как раз напротив центрального офиса Партии регионов, в котором, по информации Корреспондента, за 750 г стерляди, запеченной под сливочно-икорным соусом, клиенту придется выложить $162, за русские блинчики с черной икрой – $75, за икру осетровую с чухонским маслом – $ 73.

В то же время, владельцы ресторанов все-таки не прочь рассказать о своих клиентах и их гастрономических предпочтениях. «Черная икра и камчатский краб – любимые блюда наших высокопоставленных клиентов», – рассказал Николай Тищенко, владелец одного из самых дорогих столичных ресторанов.

По словам рестораторов, вообще отечественных политиков можно разделить на две группы – либералов и консерваторов. И если консерваторы все же могут заказывать фуа-гра, комфортнее они себя чувствуют с котлетами. А вот политики нового поколения, открыв для себя Европу, думают иначе.

Как ранее писал Главред, 15 марта, по результатам тендера Госуправление делами по обслуживанию официальных мероприятий «Гарант-сервис» заключило ряд соглашений на поставку в феврале-декабре 2012 года пищевых продуктов на общую сумму 9 млн 160 тыс. гривен.

 По информации «Вестника государственных закупок», продукты были приобретены для столовых по ул.Шелковичная, 1 и ул. Банковая, 11.
 В частности, приобретена рыбная продукция, в том числе живые лобстеры по 340 грн/кг, осетровая икра по 900 грн за 113-граммовую баночку, живыеустрицы, клыкача по 480 грн/кг и т.д. Среди приобретенных вин шампанское «Вдова Клико» по 618 грн за бутылку.

 Среди мясной продукции заказаны баранье каре по 540 грн/кг, утиная печень по 465 грн/кг. Обычные продукты питания приобретены по ценам дешевле розничных сетей. Масло «Крестьянское» (72,5%) будет стоить 53 грн/кг, минеральная вода «Боржоми» в стеклянных бутылках - 8,81 грн за бутылку, живой карп - 30 грн/кг, коньяк «Закарпатский» - 59, 50 грн за бутылку.

фото: NEWSru.ua

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