Иващенко стало плохо в суде, заседание перенесли на 9 апреля

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Печерский райсуд Киева 6 апреля не смог начать дебаты по делу по обвинению бывшего первого заместителя министра обороны и временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко в злоупотреблении властью

Причиной стало плохое самочувствие обвиняемого и его отказ участвовать в заседании, сообщает Интерфакс-Украина.

В начале заседания 6 апреля, которое началось с 2-х часовой задержкой, начальник конвоя сообщил, что Иващенко доставлен в суд, но категорически отказался пройти в зал заседаний, ссылаясь на плохое самочувствие и острые боли в спине.

В ответ на полученную информацию представители государственного обвинения отметили, что им точно не известно о состоянии здоровья Иващенко, и поэтому судебное заседание может быть продолжено при участии подсудимого.

В свою очередь сторона защиты напомнила суду, что еще во время судебного заседания 4 апреля подсудимый жаловался на боли в спине. В этой связи, адвокаты Иващенко выразили мнение, что судебное заседание, которое дошло до стадии дебатов, должно быть перенесено.

Заслушав мнения участников процесса, суд решил отложить начало дебатов до 9.00 понедельника, 9 апреля, учитывая тот факт, что подсудимый должен реализовать свои права на участие в дебатах.

Как ранее писал Главред, Генпрокуратура 20 августа 2010 года возбудила в отношении Валерия Иващенко уголовное дело по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, Иващенко в ноябре 2009 года, занимая пост временно исполняющего обязанности главы Минобороны, подписал составленный управляющим санацией Феодосийского судомеханического завода план санации. Этим документом предусмотрена реализация государственного имущества, в том числе трех причалов, бомбоубежища и здания, которое обеспечивало размещение и хранение мобилизационных материальных резервов.

Иващенко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Некоторое время он находился в Больнице скорой помощи Киева, кроме того, объявлял голодовку. Медики после обследования В.Иващенко рекомендовали ему лечение в неврологическом стационаре.

19 декабря 2011 года коллегия судей Печерского районного суда Киева удовлетворила ходатайство адвокатов В.Иващенко и обязала Управление Государственной пенитенциарной службы Украины в Киеве и Киевской области обеспечить его лечение. Между тем, адвокат Борис Нечипоренко заявил, что Госпенитенциарная служба вместо лечения его подзащитного проводит постоянные медицинские обследования.

фото: podrobnosti.ua

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