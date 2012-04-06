В Крыму журналисты массово бегут из «БЮТовских» СМИ

Критическая ситуация с финансированием крымских СМИ, контролируемых Батькивщиной - БЮТ, является демонстрацией двойных стандартов со стороны этой политической силы.



Так крымский политолог Сервер Шумеров прокомментировал информацию, размещенную на УНИАН и открытое письмо журналистов газеты «События» к собственникам с требованием выплатить зарплату, а также предупреждение работников Черноморской ТРК про забастовку.



Газету «События», как и «Черноморскую ТРК контролируют лидеры крымской «Батькивщины» Л. Денисова и А. Сенченко.



Суть конфликта в том, что ранее зарплату журналистам выдавали частично официально, остальную часть в конвертах. Однако, в последнее время деньги в конвертах перестали выдавать и ещё потребовали письменно согласиться на минимальную зарплату порядка 900 гривен официально, которую тоже не факт, что будут выплачивать вовремя. С конца 2011 года журналистов газеты и телеканала цинично подкармливали периодическими подачками в размере несколько сот гривен.



Весь творческий коллектив «Событий», в составе 12 человек написал заявление об увольнении и перестал работать. Газета не выходит, сайт издания закрыт.





Политолог отметил правовой и моральный аспекты данной ситуации. «Во-первых, учредители масс-медиа должны выплачивать сотрудникам зарплату. Это – не прихоть, а обязанность. За невыплату зарплаты закон предусматривает достаточно строгие санкции. А во-вторых, не менее важным является моральная сторона конфликта. Один из соучредителей упомянутых СМИ – Людмила Денисова, экс-министр труда и социальной политики Украины. И несмотря на это, в ее изданиях нарушаются и права журналистов, которых госпожа Денисова подсадила на конверты, и налоговое законодательство», - заявил С.Шумеров. По его словам, бывший министр труда и социальной политики обирает не только своих журналистов, а фактически «ворует деньги у незащищенных крымчан, прикрывшись теневой бухгалтерией, и не платя ни копейки налогов».



Шумеров называет неуместными заявления собственников «Событий» и Черноморской ТРК Сенченко и Денисовой о саботаже журналистов и происках политических конкурентов.



«Саботаж организовали они сами, когда, пользуясь властью, ввели в своем бизнесе незаконные схемы для ухода от налогов. Они являются крупнейшими в Украине должниками государственного концерна РРТ, который распространяет их телевизионный сигнал. Несколько миллионов гривен долгов «Черноморки» ложиться на плечи налогоплательщиков. Теперь Денисова и Сенченко стали жертвами своей «изобретательности» и должны ответить перед законом и крымчанами, которых обманывали», - подчеркнул С.Шумеров.



P.S. Многие журналисты Украины уже выразили свою солидарность мужеству крымских коллег на страничке Facebook газеты «События».