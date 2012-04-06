Тимошенко отказалась лечиться в спецпалате

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Экс-премьер Юлия Тимошенко отказывается от лечения в ЦКБ№5 «Укрзализныци».

Об этом заявила дочь экс-премьера Евгения Тимошенко, сообщает Интерфакс-Украина.

«В то время, когда миллионы людей страдают, не имея денег на необходимые лекарства и лечения себя и своих детей, вы устаиваете демонстрацию роскоши в больницах и тюрьмах для пиара. Именно поэтому я категорически отказываюсь от искусственно созданных бутафорских условий в больнице «Укрзализныци». Я требую, чтобы все это было использовано для лечения больных детей. Плазму, которую забрали у главного врача, прошу вернуть человеку. А что касается моего лечения – выполните рекомендации независимых врачей и ЕСПЧ на общих основаниях», – говорится в заявлении Юлии Тимошенко, адресованном президенту Украины Виктору Януковичу, которое 6 апреля огласила журналистам Евгения Тимошенко.

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В то же время, дочь экс-премьера также подтвердила, что Юлия Тимошенко ждет приезда немецких врачей клиники «Шарите» и добавила, что ее мама по-прежнему чувствует сильные боли.

Как ранее писал Главред, 5 апреля Евгения сообщила, что врачи из немецкой клиники «Шарите» намерены в ближайшее время приехать в Харьков, чтобы оценить, подходят ли условия Центральной клинической больницы №5 для лечения экс-премьера Юлии Тимошенко.

«Немецкие врачи намерены приехать сюда в ближайшие дни проверить эту клинику и дать заключение: может ли моя мама лечиться в этой клинике. Только после этого она может переведена в эту больницу», – сказала Евгения Тимошенко.

фото: tymoshenko.ua

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