Луценко сидит в потемкинской камере гостиничного типа

{1-} Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что он сидит в потемкинской камере гостиничного типа.

«458 дней я провел в камере, которую Оксфордская энциклопедия тюрем определяет как тюрьму запугивания ХІХ века. 28 марта, благодаря международному интересу к делам украинских политзаключенных, меня действительно перевели в камеру гостиничного типа», - рассказал опальным министр в интервью УНИАН.

«Здесь нормальное освещение, деревянные кровати, стол, шкафы для посуды и книг, полноценный санузел и известный из ГПУ-шных телеклипов "переходящий чайный сервиз Тимошенко"», - похвастался экс-министр.

Луценко перевели в камеру с унитазом и полками для книг

«Обо всем этом мошенничестве я, конечно, рассказал обеим делегациям. Обратил даже внимание на новый линолеум, который положили в коридоре ровно до показушной камеры. Дальше – обычная столетняя грязь еще царской тюрьмы, где «улучшение нашей жизни уже сегодня» не действует».

Делегация ПАСЕ просила показать ту камеру, где я, как и другие тысячи людей, содержался, а после отказа в потемкинско-совковых играх не участвовала.

« Хочу подчеркнуть: я никогда не жаловался на условия моего содержания, в Лукъяновском СИЗО есть камеры значительно хуже. Проблема в другом. Я оспариваю в Европейском суде по правам человека не условия, а незаконность ареста. И уверен, что выиграю этот иск», - резюмировал Луценко.

Ранее «Главред» сообщал, что Луценко перевели в новую камеру с унитазом, плазменным телевизором и полками для книг.

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