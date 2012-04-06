За тепло нужно платить на 35% больше – чиновник

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Экономически оправданные тарифы на теплоснабжение должны быть на 35% выше нынешних.

Об этом заявил глава Национальной комиссии государственного регулирования в сфере коммунальных услуг Валерий Саратов, сообщает Ukranews.

По его мнению, чтобы вывести цену отопления на экономически обоснованный уровень, ее необходимо повысить на 35%,

В то же время чиновник подчеркнул, что такое повышение возможно только при условии разработки и внедрения механизма адресной социальной компенсации.

Он также отметил, что комиссия совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает план первоочередных мероприятий, направленных на уменьшение потерь тепловой энергии и повышение эффективности ее использования.

Напомним, недавно первый вице-премьер Валерий Хорошковский заявил, что тарифы на газ и тепло должны быть экономически обоснованными.

Как ранее писал Главред, во Всемирном банке подсчитали, что на энергетическую модернизацию жилых домов в Украине средняя семья будет тратить около 70 евро в год. Это, в свою очередь, позволит сократить на 50% потребление тепла.



Впрочем, из-за подорожания энергоресурсов граждане все равно будут платить больше, чем сейчас,— на 68%. Однако без реформы уже через 10 лет стоимость отопления станет недоступной для 70% потребителей. В правительстве считают, что реформа обойдется украинцам минимум вдвое дороже, соглашаясь, однако, что проблему необходимо решать, хотя госбюджет и ограничен в средствах,

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