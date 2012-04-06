Луценко подкармливал тюремщиков салом и килькой в томате

{1-} Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко рассказал о своей болезни и питании в Лукьяновском СИЗО, заявив, что кильку в томате и сало он возвращал тюремщикам.

«Жена Ирина говорила, что в первые два месяца заключения передачи не доходили. Но недобросовестный сайт переврал это предложение, а тюремщики тут же обнародовали опровержение», - сказал он УНИАН.

Луценко сидит в потемкинской камере гостиничного типа

«С марта прошлого года я получаю продуктовые передачи в рамках дозволенного: сыр, йогурты, фрукты, овощи, рыбу, каши, отварное мясо», говорит экс-министр.

«Поэтому "завтраки туриста", как я называл паек из сала и кильки, при вывозе в суд возвращал " турфирме"», - резюмировал Луценко.

Ранее «Главред» сообщал, что врачи подтвердили у Луценко воспаление поджелудочной железы – панкреатит, а также отметили серьезные проблемы с кишечником. Врачи также настаивали на соблюдении строгой диеты, 6-разовом диетическом питании, обязательном употреблении ежедневно теплой пищи.

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