Азаров считает, что безработным нужно не пособие, а переквалификация

{1-}
Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что главной поддержкой для людей, потерявших работу должно стать не пособие по безработице, а возможность бесплатной переквалификации.
Об этом он заявил в ходе встречи с экспертами по занятости.
«Надо ввести практику контрактов (договоров) между работодателем и работником по обучению», – убежден глава правительства.
"Отток мозгов": почему молодые украинцы бегут за границу
При этом Азаров подчеркнул, что легальный контракт на работу или учебу, который цивилизованно регулирует отношения работодателя и работника, должен стать основой основ на рынке труда в Украине. «Работодателей Украины нужно стимулировать для создания новых рабочих мест и к выплате легальных зарплат. Работать «по-белому» должно стать выгоднее, чем в тени», – заявил он.
Как ранее писал Главред, 5 апреля, вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что новый законопроект о занятости населения должен быть принят в целом до конца июня.
Новости по теме:
Тигипко предложил не платить студентам зарплату
5 миллионов украинцев работают нелегально
Каждый пятый молодой украинец - безработный