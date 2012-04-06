Азаров считает, что безработным нужно не пособие, а переквалификация

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Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что главной поддержкой для людей, потерявших работу должно стать не пособие по безработице, а возможность бесплатной переквалификации.

Об этом он заявил в ходе встречи с экспертами по занятости.

«Надо ввести практику контрактов (договоров) между работодателем и работником по обучению», – убежден глава правительства.

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При этом Азаров подчеркнул, что легальный контракт на работу или учебу, который цивилизованно регулирует отношения работодателя и работника, должен стать основой основ на рынке труда в Украине. «Работодателей Украины нужно стимулировать для создания новых рабочих мест и к выплате легальных зарплат. Работать «по-белому» должно стать выгоднее, чем в тени», – заявил он.

Как ранее писал Главред, 5 апреля, вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко заявил, что новый законопроект о занятости населения должен быть принят в целом до конца июня.

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