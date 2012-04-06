Во льдах Антарктиды пропала яхта с украинским экипажем

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Во льдах Антарктиды застряла и не выходит на связь парусная яхта «Скорпиус», на борту которой находится восемь человек, в том числе четверо украинцев.

«Парусная яхта "Скорпиус", отправившаяся 18 сентября 2011 года в российскую полярную парусную экспедицию вокруг Южного и Северного полюсов, застряла во льдах между полярными станциями "Академик Вернадский" и "Беллинсгаузен" и не выходит на связь уже 4 дня», - цитирует пресс-службу российской полярной парусной экспедиции «Интерфакс-Украина».

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По сообщению капитана "Скорпиуса" и руководителя экспедиции Сергея Низовцева, полученному в ночь на 3 апреля по электронной почте, 30 марта яхте удалось подойти к острову Галиндес, где располагается украинская полярная станция "Академик Вернадский". Из-за сильной сплоченности льдов на юге, экипажу пришлось обойти остров с севера, где судно уверенно встало на якорь в тихой бухте. Украинцы оказали экспедиции необходимую техническую помощь.

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Выход с острова Галиндес в сторону российской полярной станции "Беллинсгаузен" был намечен на 6 утра 2 апреля через пролив Лимейр. Однако подход к проливу оказался закрыт льдом. Капитан принял решение снова выходить в открытое море, где лодку встретил сильный ветер, скорость которого достигала больше 30 узлов/час.

Из-за сильного ветра «Скорпиусу» удалось пройти всего 30 миль за день и остановиться на ночевку рядом с американской полярной станцией «Палмер». Больше сообщений от экипажа не поступало.

Яхта вышла в море 17 сентября 2011 года из Сочи и 25 сентября - из Севастополя. Экипаж намерен побить несколько мировых рекордов мореплавания. Экипаж экспедиции состоит из 8 человек: 4 украинца и 4 россиянина. Предполагается, что яхта должна возвратиться в Севастополь в конце января 2014 года, а в Сочи - в первых числах февраля.

Ранее «Главред» сообщал, что в водах Антарктики затонуло южнокорейское рыболовецкое судно. Погибли 22 человека, 20 человек были спасены

фото: pulsev.com.ua, geoblog.rgo.ru, yacht-com.ru

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