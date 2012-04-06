Уволенный директор музея обвинил Минкульт во лжи

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Уволенный с должности директора Национального художественного музея Украины Анатолий Мельник назвал аргументы Министерства культуры Украины в связи с его увольнением ложью

«Все аргументы, которые привело министерство, – ложь, – цитирует Мельника УНИАН. – Правда то, что я требовал, чтобы вернули все произведения искусства из правительственных кабинетов и коридоров и других госучреждений. Поскольку это плохая практика: за ними никто не следит, их все потом надо реставрировать, а еще хуже – они просто исчезают».

По словам экс-директора, первая ложь от министерства – что увольнение состоялось «по согласованию сторон».

«Здесь настоящая фальсификация», – говорит Мельник.

«Они говорят о плане... Музей не может говорить о плане. Сначала музей должен соответствовать своими обязанностям. Он должен быть соответственно обустроен. Мы неоднократно заявляли, что музей не может работать, когда зимой температура 8-10 градусов, а летом – почти 40. Министерство к этому не прислушивалось. Наоборот – во всем обвиняет меня. Поймите, что перепад температур зависит не от директора музея и не от научных сотрудников. Это зависит от системы отопления. Поэтому министр не может обвинять кого-либо, если он ничего для этого не сделал», – отметил Мельник.

Экс-директор напомнил, что год назад вышел указ Президента о реконструкции Национального музея. Однако министр Михаил Кулиняк ни разу не пригласил Мельника по этому поводу. «То есть, он сам нарушил указ Президента», – констатировал он.

Более того, по его словам, с 2008 года в музее финансируется только зарплата, коммунальные услуги, отчисления и охрана.

Революция в музеях: культурное наследие под угрозой?

«В 2011 году дали два миллиона гривен. Мы их потратили на пожарную сигнализацию, поскольку сидели «на пороховой бочке». И микроклимат хотели сделать, но эти средства – это копейки по сравнению с тем, что надо. Мы не можем таким локальным путем решить целую проблему. Музей нуждается в комплексной реконструкции. Это отмечено и в указе Президента. Относительно повреждения иконописи – тоже ложь. Все 12 икон отреставрированы. Если повреждение произошло, то оно произошло вследствие несовершенной системы отопления, из-за которой в музее резкие перепады температур. Еще раз отмечаю, что я неоднократно об этом сообщал. Мы написали по этому поводу множество писем», – рассказал Мельник.

По мнению уволенного директора, в Минкульте происходят какие-то «аномальные явления». «Они приглашают на ответственные должности абсолютно непрофессиональных людей. У меня вообще создается впечатление, что они далеки от культуры. Вместо культуры занимаются политикой. Это все, что я могу сказать», – заявил Мельник.

Как ранее писал Главред, 5 апреля Анатолий Мельник сообщил, что в его кабинет в музее пришел министр культуры Кулиняк с тремя чиновниками министерства и зачитал приказ о его освобождении от должности директора Национального художественного музея Украины. В приказе об освобождении, по словам Мельника, употреблена формулировка «при согласованию сторо», хотя сам директор музея, как объяснил он, такого согласия не давал и никаких документов относительно этого не подписывал.

Мельник связывает внезапное увольнение с тем, что он в который раз открыто заявил об исчезновении картин, переданных в Кабмин.

Фото: atn.ua

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