Луценко: судью Вовка не посадят, у него много «грязных» дел

{1-} Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко очень сомневается, что судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк получит срок - у него еще много «грязных» дел.

«Это еще раз подтверждает, что я был прав, когда говорил о том, что экс-министра внутренних дел судит судья, против которого возбуждено уголовное дело. Поэтому судья Сергей Вовк, рассматривая дела Луценко, Иващенко и других, имеет четкий выбор: удовлетворить бред Генпрокуратуры или сесть самому», - рассказал Луценко в интервью УНИАН.

Луценко сидит в потемкинской камере гостиничного типа

«Посадят ли судью Вовка? Не знаю, но очень сомневаюсь – к ГПУ еще столько грязных дел! А Вовка теперь и кормить не нужно, он только в сторону прокуроров и смотрит», - подчеркнул экс-министр.

Ранее «Главред» сообщал, что политические соратники Луценко считают: власть будет сохранять возможность привлечения судьи Вовка к суду, пока он не вынесет обвинительные приговоры по всем находящимся у него в производстве политическим делам, о чем сказал нардепутат Владимир Арьев.

Также напомним, что Вовку может грозить до 5 лет тюрьмы за то, что судья жульничал, принимая решение в ряде гражданских дел. Прокуроры требуют еще раз пересмотреть имеющиеся у них факты. Следователи заинтересовались Вовком из-за дела о земле.

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