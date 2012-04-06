FEMEN рассказали о своих планах

{1-} Активистки женского движения Femen заявили о своих планах, посетить мусульманские страны, в частности, Иран.
Об этом они заявили во время чата на «Главреде».
В то же время, на вопрос о конкретных планах движения, девушки подчеркнули, что они являются секс-диверсантами, никогда не предупреждая о своих акциях и не анонсируя их.
Кроме того, активистки заявили, что они готовят сюрприз организаторам Евро- 2012 года и готовы испортить чемпионат Европы по футболу.
На вопрос, готова ли Украина к приему Евро-2012, и готовят ли феменистки болельщикам сюрприз во время Чемпионата Европы по футболу , девушки ответили, что Киев к Евро не готов.
«Никакая страна не может быть готова к гуманитарной катастрофе, которая произойдет Евро. А сюрприз мы готовим организаторам Евро. Мы испортим этот чемпионат», - заявили феменистки.
Кроме того Femen дали совет, как подготовится к Евро. «Прячьте своих дочерей, вспоминайте, как это делали во время войны», - подчеркнули они
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