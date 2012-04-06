Азаров подсчитал, сколько рабочих мест потеряла Украина из-за кризиса

{1-} За период финансово-экономического кризиса Украина потеряла два миллиона рабочих мест.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров на встрече с экспертами по вопросам занятости, передают «Украинские новости».

По словам Азарова, численность активно работающего населения практически сравнялась с числом пенсионеров, и это не дает возможности решать вопросы социального обеспечения нуждающихся граждан.

«Нам нужно создавать не просто рабочие места, а нужно создавать такие рабочие места, которые дают большую прибавочную стоимость», - подчеркнул Азаров.

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Он добавил, что низкая занятость населения сдерживает экономический рост. В стране нужны по его словам высокотехнологические рабочие места.

Отметим, что, по данным Государственной службы статистики, на 1 марта 2012 года в Государственной службе занятости было зарегистрировано 547 тысяч безработных.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Николай Азаров считает, что главной поддержкой для людей, потерявших работу должно стать не пособие по безработице, а возможность бесплатной переквалификации.

«Надо ввести практику контрактов (договоров) между работодателем и работником по обучению», – считает премьер.

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