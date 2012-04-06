Африканский Союз и ЕС отказались признать независимость туарегов

Евросоюз и Африканский Союз отказались признать независимость государства Азавад, которая была провозглашена в одностороннем порядке малийскими туарегами.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон, Европа отказалась ставить под сомнение территориальную целостность Мали.

В руководстве Африканского союза также отказались признавать независимость Азавада и подвергли резкой критике заявление боевиков малийского Национального движения за освобождение, назвав его «пустым и ничего не стоящим».

Ранее в пятницу Национальное движение за освобождение кочевников-туарегов, объявило о провозглашении независимости Азавада.

«Мы торжественно провозглашаем независимость Азавада с сегодняшнего дня», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что «туареги будут уважать границы других государств».

Активизация повстанческого движения туарегов стала особенно явной после того, как в Мали произошел военный переворот. Вслед за ним действующие на севере Мали боевики Национального движения за освобождение Азавада начали теснить малийские войска на юг.

фото?, видео: nat-geo.ru, vesti.ru

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