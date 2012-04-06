Луценко отправили из СИЗО в больницу на обследование

{1-} Экс-глава МВД Юрий Луценко отправлен в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи для проведения обследования.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы.

«6 апреля Юрия Луценко вывезли из Киевского СИЗО в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи для обследования», - заявили тюремщики.

Это решение было принято по результатам комиссионного обследования Луценко врачами Минздрава и пенитенциарной службы, а также после соответствующей просьбы самого заключенного.

Напомним, как сообщал «Главред», Юрия Луценко перевели в новую камеру с унитазом, плазменным телевизором и полками для книг.

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