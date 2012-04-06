Патриарх Кирилл получил около 20 млн за пыль на книгах и обоях

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Семья бывшего министра здравоохранения, хирурга и священника Юрия Леонидовича Шевченко выплатила свыше 19 миллионов рублей (около 5 млн гривен) в качестве компенсации ущерба нанесенного, по мнению суда квартире гражданина Гундяева Владимира Михайловича (он же Патриарх Московский и всея Руси Кирилл) в знаменитом Доме на набережной.

Родные хирурга отмечают, что удовлетворить требования истца пришлось из-за санкций, введенных судом.

«Я продал свою квартиру в Питере и пятого апреля выплатил эту сумму», – цитирует РАПСИ сына Юрия Шевченко. 6 апреля он передал суду копию платежного поручения, которая подтверждает, что ущерб был полностью возмещен.

Как объяснили родственники хирурга, они удовлетворили предписание суда не потому, что признали свою неправоту, а только для того, чтобы устранить санкции - банковский счет хирурга был заморожен, а ему самому запретили выезд за рубеж. «У Юрия Леонидовича запланировано несколько мероприятий за границей, он часто проводит там операции, иногда срочные, – заявили представители семьи Шевченко. – Крайне сложно будет объяснить зарубежным коллегам и пациентам, почему Шевченко не может покинуть Россию».

Да и деньги на заблокированном счете Шевченко тоже нужны: «На этот счет поступали пенсия Юрия Леонидовича, заработная плата, отчисления за научные труды, специальная стипендия РАМН», – объяснил сын хирурга.

Напомним, квартирный скандал, в который оказался втянут бывший министр, получил огласку лишь в конце марта, хотя дело тянется еще с 2010 года. Тогда в квартире Шевченко в доме №2 по улице Серафимовича шел ремонт, пыль от которого якобы поднялась этажом выше и засыпала всю квартиру соседа. Им оказался патриарх Кирилл. Ущерб, нанесенный имуществу этого гражданина таинственными и крайне опасными для здоровья «наночастицами», которые специалисты обнаружили в пыли, был оценен в 19 миллионов 707 тысяч рублей.

«Дом на набережной»

В качестве залога получения компенсации истцы добились ареста квартиры Шевченко, которую тот подарил своей дочери и которую странным образом оценили лишь в 15 миллионов рублей, хотя рыночная ее стоимость, по некоторым данным, – порядка 50 миллионов. Если бы Шевченко не выплатил затребованную сумму, жилплощадь могла быть передана истцу.

Многие эксперты выражают сомнения в обоснованности гигантской суммы ущерба. Например, удивительной выглядит стоимость очистки книг. Согласно судебным решениям, истица передала на экспертизу специалисту НИИ Консервации документов Российской госбиблиотеки всего восемь изданий, часть из которых назвать раритетными крайне сложно: это книга Мухтара Ауэзова «Путь Аббая» 1974 года выпуска, книга Вайнтраупа «Храмы Северного округа» (1997), книга Дефо «Робинзон Крузо» (1974) и книга Федорова «Сочинения» (1982). В заключении специалиста сказано, что биоповреждений у книг нет, но на их «верхних обрезах» обнаружена пыль. Вот ее-то очистка с томов всей библиотеки и была оценена в 6,3 млн рублей (1,5 млн грн).

Не менее фантастическими выглядят расценки на сам ремонт в квартире патриарха. Например, истцы оценили поклейку обоев в каждой из пяти комнат апартаментов в суммы от 370 тыс. до 520 тыс. рублей. А стоимость обоев составляет 7,5 тыс. рублей за один квадратный метр.

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В этой связи, адвокаты Шевченко подали в Квалификационную коллегию судей Москвы жалобу на судей, удовлетворивших иск Леоновой. «При рассмотрении данного дела судьями допущены существенные нарушения процессуального и материального права, что явилось основанием для дальнейшего обжалования судебных актов», – отмечено в жалобе.

Особое внимание в ней уделяется тому, в какой спешке принимала решение судья Замоскворецкого суда Лобова. Стараясь побыстрее удовлетворить иск, она не заметила, что у адвоката истца просрочена доверенность, поэтому она вообще не имела права участвовать в процессе. Лобова не обратила внимание и на то, что предъявленные истцом заключения специалистов и другие документы составлены в отсутствие ответчика и без его уведомления.

«Все ходатайства представителя ответчика о проведении новых экспертиз по данному делу судом сначала отклонялись как преждевременно заявленные, потом же оказалось, что заявлены поздно, т.к. нужно было срочно выносить решение», – отмечают адвокаты Шевченко. В результате иск был удовлетворен в полном объеме на основании экспертиз только предъявленных истцом.

Как ранее писал Главред, представители Русской православной церкви по-прежнему предпочитают во всей этой истории видеть глубинный смысл, а не бытовую борьбу двух хозяйствующих субъектов. По их мнению, интерес к истории вокруг квартиры патриарха – это не что иное, как элемент заказной кампании против всей Церкви и вообще показатель низкого духовного уровня народа, уверены священнослужители.

фото: Главред, leo-sosnine.livejournal.com

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