Луценко срочно госпитализирован из-за ухудшения здоровья

{1-} Утром 6 апреля, экс-главу МВД Украины Юрия Луценко из-за резкого ухудшения состояния здоровья отвезли из СИЗО в больницу скорой помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе «Народной самообороны», передает УНИАН.
Как отметили в пресс-службе, ссылаясь на информацию, полученную от работников СИЗО женой Луценко - Ириной, сегодня после обеда она пришла в следственный изолятор и там узнала, что ее муж госпитализирован.
Впрочем, Ирине Луценко пока неизвестно, в связи с чем ее мужа госпитализировали.
В то же время в пресс-службе партии отметили, что во время вчерашнего свидания Юрий Луценко жаловался на плохое самочувствие.
«Сейчас Ирина Луценко пытается получить разрешение в Апелляционном суде Киева с тем, чтобы посетить мужа в больнице», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее в Пенитенциарной службе сообщили, что экс-глава МВД Юрий Луценко отправлен в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи для проведения обследования.
Это решение, по словам тюремщиков, было принято по результатам комиссионного обследования Луценко врачами Минздрава и пенитенциарной службы, а также после соответствующей просьбы самого заключенного.
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