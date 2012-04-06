Янукович приказал разобраться с ценами в гостиницах Украины

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поручил принять меры для приведения цен на гостиничные услуги в Украине до экономически обоснованного уровня.

Поручение главы государства размещено на официальном сайте Президента.

Распоряжение было отдано вице-премьеру, министру инфраструктуры Борису Колесникову и министру экономического развития и торговли Петру Порошенко.

«Речь идет в том числе и о периоде проведения в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года», - отметили в пресс-службе Президента.

По информации Всеукраинского союза общественных организаций «Совет по вопросам туризма и курортов», в Украине есть гостиницы, которые на период Евро-2012 завышают цены в 10-12 раз по сравнению с обычными ценами.

Напомним, как сообщал «Главред», одна из донецких гостиниц, расположенных возле «Донбасс-Арены» (на которой будут проходить матчи европейского первенства), в преддверии Евро-2012 повысила цены на проживание в 250 раз – до 4500 евро за одноместный номер.

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