Убийцу Евгения Щербаня перевели в Лукьяновский СИЗО – СМИ

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Убийца народного депутата Евгения Щербаня Вадим Болотских по просьбе прокуратуры переведен из луганской колонии в Лукьяновский СИЗО.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах.

Приговоренный к пожизненному заключению Болотских будет находиться в Лукьяновском СИЗО в течение месяца.

Как ранее писал Главред, 4 апреля сын убитого народного депутата Евгения Щербаня Руслан Щербань заявил, что считает Юлию Тимошенко причастной к убийству его отца, и призвал прокуратуру провести расследование.

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Генпрокуратура заявила, что проверит заявление Щербаня о возможной причастности Тимошенко к убийству его отца.

6 апреля, пресс-служба партии «Батьківщина» заявила, что силовые структуры «выбивают» фальшивые показания против Юлии Тимошенко из одного из осужденных за убийство народного депутата Евгения Щербаня – Вадима Болотских.

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«От работников силовых структур мы имеем достоверную информацию о том, что прокуратура начала активное давление на приговоренного к пожизненному заключению за убийство Щербаня Вадима Болотских, выбивая из него фальшивые показания против Юлии Тимошенко», – заявляют в «Батьківщині».

Справка: Народный депутат Евгений Щербань был убит 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка.

17 апреля 2003 года Луганский апелляционный суд вынес приговор по уголовному делу, которое содержало более 20 эпизодов, в частности, убийства главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана и Е.Щербаня. Обвиняемыми по делу признаны 8 человек, все они обвиняются в бандитизме. Трое из них - Сергей Кулёв, Вадим Болотских и Леонид Добробатько – приговорены к пожизненному заключению. Константин Никулин и Игорь Пушняков приговорены к 15 годам лишения свободы. Сергей Володченко и Николай Малахов – к 11 годам лишения свободы, Эдуард Косыгин – к 11,5 года.

В августе прошлого года первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин в интервью журналу «Фокус» заявил, что информация о причастности экс-премьер-министра Ю.Тимошенко к убийству Е.Щербаня содержится в материалах уголовного дела, возбужденного в США в отношении экс-премьера Павла Лазаренко.

Павел Лазаренко проходил по делу как заказчик убийств Гетьмана и Щербаня. Этим приговором бывший премьер-министр признан причастным к убийству этих людей.

фото: segodnya.ua

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