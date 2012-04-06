В марте в Украине ускорился рост цен

{1-}

Инфляция в Украине в марте 2012 года увеличилась до 0,3%, тогда как три предыдущих месяца она держалась на уровне 0,2%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, в годовом измерении инфляция в марте замедлилась до 1,9% с 3% по итогам февраля, 3,7% – по итогам января этого года и 4,2% – по итогам декабря минувшего года.

Как ранее писал Главред, в настоящее время показатель инфляции в Украине сопоставим с аналогичными показателями в Евросоюзе и США. За два месяца имеем 3% рост цен в годовом измерении. В ЕС – 2,7%. В Америке – 2,9%.

Украинцы больше всего боятся потери работы и роста цен

Напомним, в Национальном банке Украины в феврале 2012 года зафиксировали минимальную инфляцию (0,2%) за период с 2003 года. Нацбанк также подчеркивает, что в настоящее время продолжается процесс снижения инфляции в годовом исчислении, длящийся со второй половины 2011 года.

Новости по теме:

В Украине инфляция сравнялась с европейской

Нацбанк отказался печатать дополнительные деньги

В Украине зафиксирована рекордная за 9 лет инфляция