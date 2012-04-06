Тюремщики объяснили, зачем Луценко увезли в больницу

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Экс-министр МВД Юрий Луценко вывезен из Лукьяновского СИЗО в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи для проведения обследования.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы (ГПтС) Украины.

«Напоминаем, что такое решение было принято по результатам комиссионного обследования Юрия Луценко врачами Минздрава и ГПтС Украины, а также после соответствующей просьбы самого заключенного», – говорится в сообщении.

Как ранее писал Главред, сегодня утром Луценка из-за резкого ухудшения состояния здоровья госпитализировали в столичную больницу скорой медицинской помощи.

В пресс-службе политической партии «Народная самооборона» со ссылкой на информацию, полученную от работников СИЗО женой экс-министра Ириной Луценко, сообщили, что сегодня после обеда Ирина пришла в следственный изолятор и там узнала, что ее муж госпитализирован.

В то же время в пресс-службе отметили, что во время вчерашнего свидания Юрий Луценко жаловался жене на плохое самочувствие. «Теперь Ирина Луценко пытается получить разрешение Апелляционном суде Киева с тем, чтобы посетить мужа в больнице», – отметили в пресс-службе.

Напомним, 4 апреля Луценко направил на имя и.о. начальника СИЗО Евгения Домбровского заявление, в котором просит о повторном диагностировании желудочного тракта, печени и поджелудочной железы и закрепления за ним юридически ответственного врача.

В тот же день ГПтСУ сообщила, что дообследование Луценко проведут в ближайшее время на базе Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Справка: Юрий Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. Он долгое время время голодал в знак протеста против решения суда в который раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Луценко ухудшилось, в частности у него больная печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.

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