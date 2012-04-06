При Путине россияне почувствовали себя сексуально удовлетворенными

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За годы пребывания Владимира Путина в российской власти, у россиян в три раза прибавилось счастья в сексе.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенный с 31 марта по 1 апреля, сообщает Интерфакс.

Как показал опрос, оценивая свою сексуальную жизнь, 18% россиян признаются, что она приносит им счастье (в 1999 году таких было лишь 6%), а 40% – удовлетворены ею (в прошлом тысячелетии таких было 36%). При этом чаще в большей степени своей сексуальной жизнью довольны мужчины – 21% испытывают счастье, 47% удовлетворенность. Женщины же – только 16% и 34% соответственно.

Кроме того, отмечают социологи, уменьшилось и количество неудовлетворенных россиян: их всего 4% по сравнению с 10% в 1990 году. При этом разочарованным не чувствует себя никто. В конце прошлого века несчастных в этой сфере было 2% населения.

Выяснилось также, что сексом чаще удовлетворены люди, живущие в гражданском браке: 24% он приносит счастье и 55% – удовлетворенность. А вот среди тех, кто женат официально и тех, кто не состоит в браке, оценка сексуальной жизни фактически совпадает: 19-20% испытывают счастье, 44% – удовлетворенность.

Кроме того, выросло и число россиян, испытывающих положительные эмоции от общения с друзьями и семьей, заявляет ВЦИОМ. Так, 38% опрошенных испытывают счастье в этих отношениях (в 1999 году их было 12%), а 50% – удовлетворенность (прежде их было 62%). Разочарованных же социологи насчитали 1%, в 1999 году таких было 2%.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в 46 регионах России. В основном респондентами были люди моложе 35 лет.

Как ранее писал Главред, четверть россиян плохо и очень плохо относятся к Украине, причем за три месяца количество таких респондентов увеличилось на 4%.



Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Левада-центра», проведенного в феврале.



Отвечая на вопрос «Как Вы в целом относитесь к Украине?», 22% опрошенных ответили - «в основном плохо» (в ноябре 2011 года - 18%), 3% - «очень плохо» (в ноябре 2011 - 3%) . При этом с 8% до 6% снизилось количество опрошенных, которые «очень хорошо» относятся к Украине.



58% респондентов ответили, что «в основном хорошо» относятся к Украине.



50% опрошенных считают, что России прежде всего следует ориентироваться в своей внешней политике на Украину, Беларусь, Казахстан, другие страны СНГ, 48% - на Германию, Францию, Великобританию, другие страны Западной Европы, 18% - на США.



Опросы проводились 20-23 и 27-30 января 2012 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек старше 18 лет в 130 населенных пунктах 45 регионов Российской Федерации. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

фото: partbilet.ru

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