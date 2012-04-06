Луценко госпитализирован в отделение острых отравлений - СМИ

{1-}Экс-глава МВД Юрий Луценко госпитализирован в отделение острых отравлений Киевской клинической больницы скорой помощи.

Об этом со ссылкой на пресс-службу партии «Народная Самооборона» сообщает УНИАН.

Луценко госпитализирован в то же отделение, где он находился, когда объявил голодовку.

Сегодня 6 апреля, Апелляционный суд Киева разрешил супруге экс-министра Ирине Луценко встретиться с мужем в больнице, куда он был госпитализирован сегодня утром из Лукьяновского СИЗО.

«Апелляционный суд дал разрешение Ирине Луценко встретиться с мужем. Сейчас она едет к нему в больницу, если успеет до истечения времени, которое отведено для приема посетителей», - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, Луценко, скорее всего, помещен в отделение острых отравлений, поскольку только в этом отделении есть специальная палата, в которую могут помещать задержанных.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, 4 апреля Луценко направил на имя и.о. начальника СИЗО заявление, в котором просил о повторном исследовании желудочного тракта, печени и поджелудочной железы, также Луценко просил закрептиь за ним юридически ответственного врача.

В тот же день в пенитенциарной службе сообщили, что дообследование Луценко проведут в ближайшее время на базе Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Справка: Юрий Луценко с декабря 2010 года содержится в Лукьяновском СИЗО. Он долгое время время голодал в знак протеста против решения суда в который раз продлить срок его заключения. После голодовки состояние здоровья Луценко ухудшилось, в частности у него больная печень и поджелудочная железа. Врачи диагностировали у экс-министра функциональный гепатит.

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