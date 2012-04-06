Молдова подписала контракт на покупку электроэнергии в Украине

{1-} В пятницу, 6 апреля, был подписан контракт на поставку Украиной электроэнергии в Молдову. Документ подписали представители «Энергоком» (Молдова) и DTEK Power Trade (Украина).

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Документ предполагает продление до конца 2012 года поставок электроэнергии из Украины.

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«Достигнуто соглашение, и компания готова поставлять электричество по той цене, которую запросила Кучурганская ГРЭС - 6,9 цента за 1 кВт/час, вместо ранее запрашиваемых 7,5 цента за 1 кВт/час. Цена действует с 1 апреля 2012 года», - отметили представители Молдовы.

Предыдущий контракт предусматривал тариф в 6,1 цента за 1 кВт/час.

До 31 марта 2012 года DTEK Power Trade и Молдавская ГРЭС поставляли Молдове электроэнергию на паритетных условиях, обеспечивая 80% потребностей республики в электричестве.

фото: soya-agro.com

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