Кредит «Доступное жилье» сможет оплатить любой рабочий - Азаров

{1-} После запуска кредитной программы «Доступное жилье» выплаты по ней составят две тысячи гривен в месяц.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров во время встречи с общественностью, передает НБН.

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«На завершающей стадии программа «Доступное жилье». Человеку надо зарабатывать 5-6 тысяч гривен, потому что будет 2 тысячи взносов по кредиту в месяц. Если молодой человек собирается заводить семью... Таких предложений (с зарплатой в 5-6 тысячи гривен – прим.ред.) достаточно. Особенно в рабочих профессиях», – подчеркнул Азаров.

«Не дадут соврать, на каменщиков есть спрос. И получают они 5-8 тысяч гривен. Для молодого человека – это нормальный приличный заработок», – отметил премьер.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, ожидается, что право на доступное жилье получат граждане, чей доход не превышает четырехкратный размер средней зарплаты в регионе.

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