В России за день разбились два вертолета

{1-} В России сегодня, 6 апреля, разбились два вертолета – в Татарстане и Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает «Интерфакс».

По информации Главного управления МЧС Татарстана, вертолет БЕЛЛ-407, совершавший перелет по маршруту Бугульма-Казань, потерпел крушение в 9.40 по Московскому времени, между населенными пунктами Ямаши и Благодатное. В результате падения погиб пилот, который был в один в вертолете.

В МЧС Республики Карелия заявили, что в 7 км от населенного пункта Рускеала при невыясненных обстоятельствах совершил жесткую посадку на озеро Янисъярви пассажирский вертолет.

«Вертолет марки «А-119» следовал по маршруту Санкт-Петербург – Черные Камни. На борту вертолета находились 2 члена экипажа и 2 пассажира. В результате аварийного приземления вертолет распался на фрагменты», - заявили в МЧС.

Травмы различной тяжести получили все люди, находящиеся на борту.

Фото: ИТАР-ТАСС

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