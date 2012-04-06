Врачи диагностировали у Луценко проблемы с печенью

{1-} Врачи подтвердили у экс-министра внутренних дел Юрия Луценко панкреатит (воспаление поджелудочной железы – прим.ред.), а также серьезные проблемы с печенью и тахикардию.

Об этом в пятницу, 6 апреля, после посещения больницы сообщила жена Луценко Ирина, передает пресс-служба «Народной самообороны».

По словам Ирины Луценко, ее муж находится в той же палате, где был почти год назад, в мае 2011 года, куда он попал во время объявленной им голодовки.

«Теперь палата напоминает «евролюкс»: одна кровать последнего поколения, диванчик, два кресла, стол, стулья, вазоны с цветами, коврики возле кровати, плазменный телевизор, на стенах обои, на полу ламинат, отдельно в палате установлена новая душевая кабина. Из старого интерьера – только решетки на окнах», - уточнила жена экс-министра.

Она также отметила, что при первом же осмотре на УЗИ врачи подтвердили панкреатит, серьезные проблемы с печенью и тахикардию.

«Курс лечения, скорее всего, предполагается длительный», - отметила Ирина Луценко.

Также она сообщила, что в палате охраны нет, в коридоре – 4 человека и далее по коридору еще 6-8 человек.

Напомним, как сообщал «Главред», в Пенитенциарной службе заявили, что экс-глава МВД Юрий Луценко отправлен в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи для проведения обследования.

Это решение, по словам тюремщиков, было принято по результатам комиссионного обследования Луценко врачами Минздрава и пенитенциарной службы, а также после соответствующей просьбы самого заключенного.

Новости по теме:

Луценко госпитализирован в отделение острых отравлений - СМИ

Тюремщики объяснили, зачем Луценко увезли в больницу

Луценко срочно госпитализирован из-за ухудшения здоровья

Луценко сидит в потемкинской камере гостиничного типа