Янукович вдвое увеличил аппарат СНБО

{1-} Президент Украины Виктор Янукович своим указом определил предельную численность сотрудников Аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в количестве 180 штатных единиц.

Указ Президента размещен на официальном сайте главы государства.

Также утверждена структура Аппарата СНБО: она предусматривает, что у Секретаря СНБО есть первый заместитель и два заместителя, а также пресс-секретарь, и служба Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Кроме того, в структуре предусмотрены: Департамент государственной безопасности и правоохранительных органов; Департамент военной безопасности; Департамент экономической и социальной безопасности; Департамент внешнеполитических аспектов национальной безопасности; Контрольное управление; Организационно-техническое управление; Отдел кадров; Юридический отдел; Отдел бухгалтерского учета и отчетности; Отдел обеспечения доступа к публичной информации; Режимно-секретный сектор.

Указом предусмотрено, что Аппарат СНБО осуществляет информационно-аналитическое и организационное обеспечение осуществления Советом национальной безопасности и обороны Украины в соответствии с Законом Украины «О демократическом гражданском контроле над Военной организацией и правоохранительными органами государства» контроля над Военной организацией и правоохранительными органами государства.

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В соответствии с указом, Кабинет министров Украины должен обеспечить в установленном порядке финансирование осуществления Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины возложенных на него дополнительных функций.

Напомним, 5 апреля 2011 года Президент Украины Виктор Янукович своим Указом утвердил предельную численность работников Аппарата СНБО в количестве 90 штатных единиц.

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