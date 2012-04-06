Харьковский судья Тимошенко вынес приговор милиционерам-убийцам

{1-} Киевский районный суд Харькова вынес приговор милиционерам, причастным к смерти харьковчанина 30 марта 2011 года.

Приговор огласил судья Константин Садовский, который, как известно, будет рассматривать «дело ЕЭСУ» в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко. Предварительное слушание по этому делу назначено на 19 апреля, передает «Интерфакс-Украина».

Судья приговорил милиционеров к 4 годам лишения свободы и лишению милицейских званий.

Были приговорены бывшие помощник оперуполномоченного уголовного розыска Главного управления МВД в Харьковской области Алексей Лазарев и оперуполномоченный уголовного розыска облуправления МВД Александр Марченко.

Кроме того, бывшим милиционерам запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком на один год.

Бывший помощник оперуполномоченного оперативно-поискового отдела облуправления МВД Богдан Цыхмистро признан виновным в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти задержанного, и превышении служебных полномочий.

Он приговорен к 8 годам лишения свободы, а также лишен милицейского звания и права занимать какую-либо должность в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Судья учел раскаяние Цыхмистро как смягчающее обстоятельство и вынес более мягкий приговор, чем требовал прокурор Харькова Евгений Попович. Он считал, что Цыхмистро должен быть осужден на 9 лет лишения свободы.

Милиционеров обвиняли в том, что они безосновательно и с применением силы задержали двух мужчин, незаконно надели на них наручники и доставили их в здание областного управления милиции.

Несмотря на жалобы на плохое самочувствие, одному из задержанных – Евгению Звенигородскому – не была оказана медицинская помощь. Спустя несколько часов его вывели из здания и положили на скамейке в сквере.

После этого Звенигородский был госпитализирован в больницу скорой и неотложной медпомощи, где скончался.

Согласно выводам экспертизы, причиной смерти стала «тупая травма живота, которая привела к внутреннему кровоизлиянию и разрыву внутренних органов».

фото: tymoshenko.ua

Новости по теме:

Муж Тимошенко: следующим будет обвинение в заговоре с Понтием Пилатом

ГПУ возобновила дело об убийстве Щербаня и допросит по нему Тимошенко

Тимошенко и Луценко могут остаться в тюрьме на 12 лет

Сын донецкого бизнесмена обвинил Тимошенко в убийстве отца